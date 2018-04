St. Pöltnerin feierte ihren 101. Geburtstag

Frau Weber wohnt im Seniorenwohnheim Stadtwald und ist geistig noch top fit. Sehr wichtig sind für die rüstige Seniorin ihre Angehörigen, die sie auch regelmäßig besuchen kommen.

Ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie zu haben steht für sie an oberster Stelle. Zweimal in der Woche ist für Frau Weber „Ausflugszeit“, denn dann erkundet sie mit dem Rollstuhl gemeinsam mit den Pflegern des Seniorenwohnheims die Umgebung in St. Pölten.

Dabei hält die Hunderteinjährige ihre Ausgehzeiten strikt ein, denn das Bett verlässt sie nur mittwochs und samstags. Auch sonst hat Brunhilde Weber ihre Prinzipien, an die sie sich sehr strikt hält. Ihre große Leidenschaft ist auch die Musik, so besuchte die Seniorin schon immer gerne Musikveranstaltungen und tut es auch heute noch – aber nur mittwochs und samstags.

Derzeit leben in St. Pölten übrigens 16 Personen, die im 100. Lebensjahr oder darüber sind, zwei davon sind männlich.

(red)