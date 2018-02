Stacheldraht wurde Kater zum Verhängnis: Gerettet

Autsch, was müssen das für Schmerzen sein! Der stattliche "Nevio" wurde kürzlich in Pielachberg (Bezirk Melk) gefunden – mit dutzenden, tiefen, entzündeten Wunden an den Beinen.

"Die Verletzungen sahen so aus, als stammten sie von einem Stacheldraht", berichtet das Team des Tierheims St. Pölten, das sich jetzt um den zweijährigen "Nevio" kümmert.

Die Wunden mussten allesamt chirurgisch und unter Narkose behandelt werden.

Das Tierheim St. Pölten sucht nun den Besitzer des Katers, falls er sich nicht meldet, wird die Samtpfote vermittelt.

