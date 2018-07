Stalker kontaktierte Vater von Ex-Freundin 6.800 Mal

Unglaubliche 6.800 Mal ließ ein 32-jähriger Oberösterreicher laut "NÖN" das Telefon eines Pensionisten aus Behamberg (Bez. Amstetten) in nur drei Monaten läuten. Er drangsalierte den Behamberger mit SMS, Anrufen und Sprachnachrichten. Der Grund: Die Tochter des Pensionisten hatte mit dem 32-Jährigen Schluss gemacht.

Der Oberösterreicher bedrohte dabei den Pensionisten und sogar dessen Enkeltochter. Der Ex kündigte er an, sie zu "lynchen". Die Familie zeigte den Stalker an, der musste sich jetzt vor Gericht verantworten, war bereits einschlägig vorbestraft.

Der Richter verdonnerte ihn wegen beharrlicher Verfolgung, Nötigung und gefährlicher Drohung zu zehn Monaten teilbedingter Haftstrafe, zumindest drei Monate davon sitzt er auf jeden Fall hinter Gitter. Das Urteil ist rechtskräftig. Außerdem muss er sich einer Psychotherapie und einem Antigewalttraining unterziehen, auch Kontaktverbote wurden verhängt.

(min)