Star Wars Day: Sanitäter putzen Auto schwebend

"May, the Fourth" (dt. 4. Mai), klingt dem berühmten Satz "May the force be with you" (dt: Möge die Macht mit dir sein) aus der Star Wars-Saga verdammt ähnlich, weshalb Science Fiction-Fans und Newcomer-Jedis heute den Star Wars-Day feiern.

Begeisterte Jedi-Ritter sind auch die Sanitäter des Roten Kreuzes der Bezirksstelle Bruck an der Leitha – bereits letztes Jahr "schwebten" sie fürs Foto durch die Fahrzeughalle.

Praktischer Nutzen

Diesmal geht das Team es etwas praktischer an, denn: Die Einsatzwägen müssen auch irgendwann geputzt werden. Und das geht natürlich "von oben" viel besser und leichter.

"NACH DIENSTENDE AUTOWASCHEN IHR SOLLT, JUNGE JEDI SCHÜLER", postete das Rote Kreuz dazu auf ihrer Facebook-Seite.

In diesem Sinne: Einen schönen 4. Mai und "may the fourth be with you"!

(nit)