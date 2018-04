Staugefahr: Nach Ostern kommen die Baustellen

Mehrere Großprojekte auf den niederösterreichischen Autobahnen werden nach Ostern fortgesetzt oder neu gestartet. Betroffen sind West-, Ost- und Südautobahn. Durch die Bauarbeiten stehen weniger Fahrstreifen zur Verfügung, das Tempolimit wird heruntergesetzt und kleinere Staus drohen.

A1 - Westautobahn

Die finalen Arbeiten zur dritten Fahrspur auf der A1 zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn wurden bereits vergangene Woche begonnen, wurden über Ostern aber ausgesetzt. "Uns ist wichtig, dass der Osterreiseverkehr störungsfrei laufen kann", so Geschäftsführer Andreas Fromm. Ab Dienstagnacht geht es wieder los, dann steht bis in die Früh nur eine Fahrspur zur Verfügung. Unter Tags wird der Verkehr mit zwei Spuren in den Gegenverkehr gelegt – es gilt Tempo 80. Außerdem ist der Rastplatz Ornding dann bis Mai gesperrt.

A2 - Südautobahn

Am Dienstag beginnt die ASFINAG mit der Instandsetzung der A2 zwischen Grimmenstein und Aspang. "In den kommenden drei Jahren sanieren wir diesen Abschnitt tiefgreifend und umfassend", so Geschäftsführer Alexander Walcher. Saniert werden 40 Brücken, die Fahrbahn, die Einhausung Königsberg und Lärmschutzwände. Außerdem werden Verkehrszeichen und Bodensensoren ausgetauscht. 30 Millionen Euro investiert die ASFINAG in die Erneuerung der 14 Kilometer auf der niederösterreichischen A2.

A4 - Ostautobahn



Auch die A4 bleibt weiterhin teilweise eine Baustelle. Im Jänner hat die letzte Phase für den dreispurigen Ausbau begonnen. Zwischen Fischamend und Neusiedl rollen bald die Bagger, jetzt laufen die Vorbereitungsarbeiten. Das heißt: Wie auch auf der A1 gilt Tempo 80, es bleiben aber zwei Spuren in beide Fahrtrichtungen frei. Gebaut wird bis 2024, dann soll die A4 dreispurig sein.

