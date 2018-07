Steigende Tendenz: 541 Kinder bei Unfällen verletzt

Bereits das zweite Jahr in Folge ist die Zahl der Verkehrsunfälle bei denen Kinder zu Schaden kamen in Niederösterreich gestiegen. Während es 2015 noch 443 waren, stieg die Zahl 2016 auf 474 und im vergangenen Jahr dann noch einmal auf 484 Unfälle. Dabei wurden 541 Kinder verletzt, drei kamen ums Leben.

Bemerkenswert ist, dass im Vorjahr 81 Prozent der Verkehrsunfälle mit Kindern nicht am Schulweg, sondern in der Freizeit passierten. Rund vier von zehn Kindern verunglücken als Pkw-Insassen. Allein im vergangenen Juli und August wurden in Niederösterreich 133 Kinder Opfer von Verkehrsunfällen. Der VCÖ (Verkehrslcub) fordert deshalb mehr verkehrsberuhigende Maßnahmen im Ortsgebiet.

"Die Qualität eines Verkehrssystems zeigt sich auch daran, wie sicher und eigenständig Kinder mobil sein können. Das Verkehrssystem nimmt auf Kinder viel zu wenig Rücksicht", drängt VCÖ-Experte Markus Gansterer auf verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem.

Die Zahlen basieren auf Erhebungen der Statistik Austria, die vom VCÖ aufbereitet wurden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)