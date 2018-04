Stelzenhaus an der March brannte komplett aus

Großeinsatz für die Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Gänserndorf Donnerstag am späten Abend: Aus noch unbekannter Ursache brach in einem Stelzenhaus aus Holz, direkt neben der March, plötzlich Feuer aus, binnen kürzester Zeit stand die Fischerhütte in Vollbrand.

Die alarmierten Feuerwehren aus Dürnkrut, Waidenhof und Jedenspeigen waren binnen Minuten vor Ort, mit schwerem Atemschutz ausgerüstet wurde gelöscht.

Besitzer war bei Brand nicht in Hütte

Verletzt wurde niemand, der Besitzer der Hütte – ein Mann aus Wien – war zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Der Sachschaden allerdings ist hoch. Ein Brandermittler soll heute, Freitag, die Suche zur Ursache für das Feuer aufnehmen.

(nit)