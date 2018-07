Stiegenhüpfer! BMW machte sich selbständig

Mit den sogenannten "Grabenhüpfern" – also Autos, die zu weit vorne geparkt werden und dann in den Wassergraben rollen – haben es die Feuerwehren in Niederösterreich ja öfters zu tun. In Melk kam es am Donnerstag zur "Version 2.0": Dem Stiegenhüpfer.

Ein geparkter BMW machte sich vor einem Einkaufszentrum selbständig, rollte nach vor und landete mit der Front in der Luft auf einem Stiegenaufgang, blieb dort hängen.

Ein Glück, denn so konnten die alarmierten Mitglieder der Feuerwehr Melk den Wagen völlig unbeschädigt wieder auf seinen Platz zurückziehen.









(nit)