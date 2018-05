Stift Göttweig von Bienenvolk heimgesucht

Summ, summ! Am Donnerstag machte ein Bienenvolk inklusive Königin im Benediktinerstift Göttweig (Bezirk Krems-Land) eine kleine Flugpause, setzte sich gemächlich auf die Parkbank und belagerte den Stiftshof.

Der Förster des Stiftes – er ist auch Imker – machte sich umgehend an die Arbeit, zog sich seine Schutzausrüstung an, sperrte das Areal rund um die Bank ab und übersiedelte die Nutztiere vorsichtig in einen Bienenstock.

(nit)