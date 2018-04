Sierndorf 22. April 2018 16:34; Akt: 22.04.2018 16:35 Print

Stop-Tafel überfahren: Frau (31) bei Unfall eingeklemmt

Schwerer Unfall am Sonntag bei Sierndorf: Eine 31-Jährige fuhr trotz Stop-Tafel in eine Kreuzung, ein anderes Auto erwischte ihres seitlich – per Heli ins Spital.