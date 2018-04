Storchenpärchen macht es sich in Mank gemütlich

Am 25. März wurde erstmals das Storchen-Männchen in Mank (Bezirk Melk) gesichtet, hielt sich aber noch bedeckt, wollte erst den Horst am Hauptplatz genau inspizieren und die "Betten ausschütteln", bevor seine geliebte Storchendame kommt.

Jetzt ist die Auserwählte da: Das Storchenpaar gewöhnt sich seit gestern, Donnerstag, wieder an die niederösterreichische Frischluft.

Schon bald soll dann für Nachwuchs gesorgt werden.

Bürgermeister Martin Leonhardsberger freut sich über die "Zweitwohnsitzer".

(nit)