12,8 Mio. € Kosten 12. März 2018 21:00; Akt: 12.03.2018 14:00

Strabag und Porr bauen Stadion in Wr. Neustadt

Der Wr. Neustädter Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am Montagabend die Vergabe für den Bau des neuen Stadions an die ARGE Strabag AG und Porr GmbH beschlossen.