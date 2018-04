Streit: Mann mit Spritzdüse in Auto-Waschbox verletzt

Handgreifliche Auseinandersetzung in einer Autowaschanlage in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Montagabend: In einer Selbst-Waschbox in der Bruck Hainburger Straße war es zum Streit zwischen zwei Männern gekommen, wobei ein 45-Jähriger von einem Mann mit einer Spritzdüse attackiert und im Gesicht getroffen wurde. Anschließend dürfte das Opfer sogar mit dem Auto angefahren worden sein.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften – mehrere Streifenwagen – sowie das Rote Kreuz (Anm.: Stützpunkt ist nur eine Minute vom Vorfallort entfernt) rückten an. Der 45-jährige Wiener wurde verletzt ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Nun ermittelt die Polizei die genauen Hintergründe.

(Lie)