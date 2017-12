Asylunterkunft: 53-Jähriger verprügelte Bub (12)

Dicke Luft an den Feiertagen in der "Villa Reitermeyer" in Enzenreith bei Gloggnitz: Ein 53-jähriger Afghane geriet mit einem Buben in Streit, packte den kleinen Landsmann an der Gurgel und schleuderte ihn weg. Der 12-jährige Schüler erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegenüber den Polizeibeamten bestritt der 53-Jährige alle Vorwürfe, wurde aber von Zeugen belastet. Über den 53-Jährigen wurde ein Betretungsverbot verhängt und der Mann wurde zudem angezeigt.

(Lie)