19. Juni 2018

Streit um "humanitäre Härtefälle" in St. Gabriel

Humanitäre Härtefälle dürfen bleiben, kündigte Landesrat Gottfried Waldhäusl am Montag an. Laut Caritas wurden aber elf solcher "Härtefälle" am Dienstag abgeholt.