Streit um Frau: Mann greift Kontrahent mit Messer an

Ein Streit unter Lokalgästen eskalierte am Wochenende in Zistersdorf (Gänserndorf): Erst herrschte feucht-fröhliche Stimmung, zu späterer Stunde am Freitag gerieten zwei stark alkoholisierte, rund 40 Jahre alte Männer aneinander. Der Grund: Beide hatten Interesse an derselben Frau.

Beim Gerangel zückte einer ein Messer, fügte seinem Kontrahenten eine leichte Schnittverletzung am Oberkörper zu.

Als die Polizei eintraf, hatten sich die Gemüter wieder beruhigt – die Streithansl verließen friedlich das Lokal – der Leichtverletzte verzichtete auf eine Arztbehandlung.

(wes)