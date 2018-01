Bauchstich wegen Frau: 6 Jahre Haft für Afghanen

Finaltag am Mittwoch im Geschworenenprozess gegen einen Afghanen (18) und Iraner (19) in Wr. Neustadt. Weitere Zeugen und die ermittlenden Beamten schilderten ihre Wahrnehmungen.



Wie berichtet war es im September in einem Fitnesscenter in Traiskirchen (Baden) zu einem Streit zwischen drei jungen Männern wegen einer Frau gekommen. Der 18-jährige Hauptangeklagte hatte zum Tatzeitpunkt ein Verhältnis mit der jungen Frau, das Opfer (15) kurz davor. Der Wickel verlagerte sich auf die Straße, beim Badner Bahnhof zückte der 18-jährige Analphabet mit negativem Asylbescheid ein gestohlenes Messer (Anm.: von einem Dönerstand) und rammte es laut Anklage dem 15-Jährigen in den Leib. Der 15-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 19-Jährige, ein Ex-Soldat, soll das Opfer fixiert haben.

Die Anwälte plädierten auf Notwehr bzw. Freispruch. Die Urteile (nicht rechtskräftig): Sechs Jahre Haft für den Afghanen, hauchdünner Freispruch (4:4 der Geschworenen) für den 19-jährigen Iraner.



(Lie)