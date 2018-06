Streit unter Männern mit Messer und Prügel

Dicke Luft in einem Schwechater Mehrparteienhaus: Eine Auseinandersetzung in der Ehrenbrunngasse in Schwechat (Bezirk Bruck) eskalierte völlig. Ein 29-Jähriger und ein 43-Jähriger attackierten sich gegenseitig mit einem Messer und einem Holzprügel.

Umfrage Fühlen Sie sich in NÖ/Wien noch sicher? Ja absolut.

Eher ja.

Eher nein.

Überhaupt nicht.

Die Bilanz des Wickels: Ein Leichtverletzter, die Polizei musste die beiden Österreicher trennen. Beide Hitzköpfe wurden schließlich wegen mehrerer Delikte auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(Lie)