Niederösterreich 11. Mai 2018

Stromschlag: Mann starb bei Aquakultur im Garten

Tragödie in St. Valentin (Amstetten) am Freitagnachmittag: Ein Mann war im Garten am Wasser beschäftigt, erlitt einen Stromschlag.