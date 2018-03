Wetter NÖ 31. März 2018 08:00; Akt: 30.03.2018 17:14 Print

Sturm und Regen: So wird das Osterwochenende

Kalt-warm setzt es für uns am heurigen Osterwochenende in Niederösterreich. Genießt noch die Sonnenstrahlen, solange es geht: am Sonntag wird's grauslich!