Sturz auf Spielplatz: Kind per Notarzt ins Spital

Auf einem Spielplatz in der Gladbeckstraße in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Mittwoch ein Schüler (12) schwer gestürzt. Dabei zog sich der Zwölfjährige schwere Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung durch das örtliche Rote Kreuz am Unfallort wurde der Verletzte unter Notarztbegleitung ins Wiener SMZ Ost Krankenhaus gebracht. Dort wird der junge Patient nun behandelt.

(Lie)