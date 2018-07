Sturz mit Mountainbike: Frau (46) schwer verletzt

In der Nähe der Bergstation des Muckenkogels in Lilienfeld verunfallte am Samstagabend eine 46-Jährige Sportlerin schwer. Sie war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten

und einem befreundeten Ehepaar mit dem Mountainbike unterwegs, kam dabei zu Sturz.

Bei der Talfahrt verlor die Frau auf einem steilen Straßenstück die Kontrolle über ihr Fahrrad, überschlug sich und prallte mit voller Wucht auf die asphaltierten Straße. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ihre Begleiter wählten sofort den Notruf, die 46-Jährige wurde dann mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(min)