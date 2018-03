Sturz mit Rollator: Mann wurde schwer verletzt

Notarzt-Einsatz in Strasshof (Bezirk Gänserndorf): Ein 75-Jähriger hatte sich heute Morgen beim Sturz mit einem Rollator vor seinem Haus so schwer verletzt, dass er noch vor Ort notärztlich versorgt werden musste. Im Anschluss an die Erstbehandlung wurde der Rentner per Rettungswagen und Notarztbegleitung des Roten Kreuzes in das Wiener SMZ-Ost gebracht.

"Die Verletzungen sind schwerwiegend", so ein Retter. Der Mann werde nun im Schwerpunktspital behandelt.

(Lie)