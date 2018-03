Sturz von Pferd: 10-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Unfall-Tragödie am Mittwochabend in der kleinsten Gemeinde Niederösterreichs, in Großhofen (Gänserndorf): Eine Schülerin fiel vom Pferd, schlug so unglücklich auf, dass sie schwer verletzt liegen blieb.

Sofort wurde die Rettung alarmiert, der ÖAMTC-Helikopter Christophorus 9 aus Wien landete in Großhofen. Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber ins Wiener SMZ Ost-Spital gebracht. Laut ersten Infos ist ihr Zustand kritisch, die Kleine schwebt in Lebensgefahr.

(Lie)