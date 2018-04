Suchaktion mit Polizeiheli: Vier Touristen gerettet

Suchaktion im Höllental! Drei Männer und eine Frau aus Ungarn starteten am Ostermontag mit ihren zwei Hunden vom Raxbahnparkplatz in Hirschwang einen Spaziergang in Richtung Höllental.

Sie folgten dabei einem unmarkierten Jagdsteig und konnten dann um 17.30 im weglosen Gelände nicht mehr vor und zurück.

Um 17.45 wurde die Bergrettung Reichenau um Hilfe gerufen. Zehn Bergretter der Ortsstelle, unterstützt von Alpinpolizei und dem Hubschrauber des Innenministeriums, starteten die Suche.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die vier Touristen lokalisiert und von den Einsatzkräften sicher ins Tal gebracht werden. Der Einsatz konnte vor Einbruch der Dunkelheit beendet werden.

