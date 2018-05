Süß & sympathisch: Die neue Miss NÖ ganz privat

Ende April wurde Kathi Katzmann (18) in Krems zur neuen "Miss Niederösterreich" gekrönt.

Zeit zum Faulenzen bleibt der jungen Schönheit aus Oberrußbach (Bezirk Korneuburg) seither nicht: Zwischen der Schule – Kathi besucht die HAK in Hollabrunn – und ihrem Lieblingssport Tennis, werden jetzt Medientermine und Fotoshootings abgespult.

Mode, Tennis, Tiere

Um sich zu entspannen, liest die Schülerin Modezeitschriften, powert sich am Tennis Court (Anm.: sie spielte auch schon vereinsinterne Meisterschaften) oder im Fitnessstudio sowie beim EMS-Training aus, trifft sich mit Freunden, schlendert durch die örtlichen Weingärten oder kuschelt mit einer ihrer vier Katzen. "Wir hatten von kleinauf Katzen. Wenn ich älter bin, würde ich es gerne mit einem Hund probieren", sagt sie.

Bis vor kurzem ging die in Wien geborene und in NÖ aufgewachsene Beauty noch in die Modeschule. "Das hat mich immer schon interessiert, aber wir hatten in der Schule acht Wochenstunden Nähen. Das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Ich bin ja eher die Kreative", lacht sie im "Heute"-Gespräch schüchtern.

Studium als Zukunftsplan

Dass ihr eineinhalb Jahre vom Schulstoff der HAK "fehlen", bringt die 18-Jährige aber nicht aus der Ruhe: "Ich lerne schon, aber ich denke, dass ich locker durchkommen werde."

Und nach der Matura nächstes Jahr? "Ich möchte studieren. Jus, BWL, Internationale Wirtschaft oder Wirtschaftsrecht würden mich interessieren", so Kathi, die als mittlere von drei Schwestern in einem "Dreimäderlhaus" aufgewachsen ist.

(nit)