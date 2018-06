Süß! Feuerwehr holte Katze von 15 Meter hohem Baum

Wieder ein Stubentiger, der hoch hinaus wollte und dann nicht mehr weiter wusste. Nachdem die Feuerwehr in St. Pölten einen Kater vor den Unwettern von einem Baum rettete, kam es in Zwettl am Mittwochabend zu einem ganz ähnlichen Einsatz.

In der Neubaustraße kletterte eine Katze auf einen rund 15 Meter hohen Baum, war schließlich rund zehn Meter über dem Boden gefangen, mit einer normalen Leiter war da nur noch wenig auszurichten – die Feuerwehr musste her.

Feuerwehrmann Clemens stieg mit dem Teleskopmast zur Katze und holte das verschreckte Tier zurück auf den Boden, um es der überglücklichen Besitzerin zu übergeben.

