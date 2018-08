Süßer Hund 'Max' in Brunnenschacht gestürzt

Armer Max! Aus noch unbekannter Ursache stürzte der Golden Retriever-Bub in einem Haus in Breitenfurt bei Wien (Mödling) in einen vier Meter tiefen Brunnenschacht.

Als die alarmierte Feuerwehr dem Vierbeiner zu Hilfe kam, war der Hund zwar noch bei Bewusstsein, aber aufgrund des fortschreitenden Sauerstoffmangels in der Tiefe bereits lethargisch.

Tierbeatmungsmaske für "Max"

Ein Floriani, der den Vierbeiner kennt, kraxelte mit Hilfe einer Steckleiter zu "Max" hinab, um den Hund zu retten, währenddessen kümmerten sich die Kameraden um die Belüftung der Grube. Dem Goldie-Bub wurde ein Rettungsdreieckstuch angelegt, an das eine Leine befestigt wurde – so konnte der Vierbeiner aus seiner misslichen Lage in die Höhe gezogen werden.

Mit einer speziellen Tierbeatmungsmaske wurde "Max" schließlich mit Sauerstoff versorgt.

