Süchtiger (30) brach mit Hammer in Apotheke ein

Auf der Suche nach Stoff fielen bei einem 30-jährigen St. Pöltner am Dienstagabend sämtliche Hemmungen. Gegen 19:40 Uhr schlug er mit einem Hammer die Scheibe der Panther Apotheke in der Josefstraße ein, löste dabei die Alarmanlage aus.

Noch als er dabei war diverse Medikamente einzusammeln, war auch die Polizei schon da und erwischte den Suchtgiftabhängigen auf frischer Tat. Beim 30-Jährigen wurde auch eine Bankomatkarte gefunden, die zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Der Einbrecher war bereits ein Wiederholungstäter. Erst Anfang Mai 2018 war er in gleicher Art und Weise in eine Apotheke in St. Pölten eingebrochen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert und in Untersuchungshaft genommen.

(min)