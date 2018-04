Südbahn nach Zug-Brand noch immer gesperrt

Drei Güter-Waggons standen am Samstag Nachmittag im Bahnhof Pfaffstätten in Vollbrand. Der Lokführer konnte den Zug noch zum Stehen bringen und die Feuerwehr alarmieren.

Die spektakulären Bilder (siehe Diashow oben und Videos) zeigen nicht nur das Flammeninferno, sondern auch eine Rauchsäule, die kilometerweit zu sehen war.



Der Güterzug stand in Flammen. (Video: privat)



Der brennende Güterzug von der Luft aus gesehen. (Video: Thomas Lenger/Monatsrevue)

Oberleitung beschädigt

90 Feuerwehrmänner konnten dem Feuer zwar schnell Herr werden, doch die Oberleitung der Bahnanlage war zu diesem Zeitpunkt schon geschmolzen.

Südbahn-Strecke gesperrt

In der Folge musste die Südbahn-Strecke in dem Bereich gesperrt werden, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Und der wird wohl eine zeitlang in Betrieb sein. Denn die Reparaturen werden länger dauern.

Auch einige Weichen haben Schaden genommen und müssen repariert werden, bevor die Züge wieder normal fahren können. Das wird jedenfalls den ganzen Sonntag lang dauern. Bis Anfang der Woche will man den Schaden repariert haben, heißt es von der ÖBB.

Sperre

Die Südbahn-Strecke ist zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau gesperrt. Fernzüge und einzelne Nahverkehrszüge werden über die Pottendorfer Linie umgeleitet. Für den Rest des Nahverkehrs gibt es Schienenersatz-Busse.

