Südbahnstrecke: Größere Verspätungen am Montag

Laut aktuellem ÖBB-Update wird am Montag statt den S-Bahnen zwischen Mödling und Bad Vöslau ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Einzelne Züge des Fern- und Regionalverkehrs ohne planmäßigen Aufenthalt zwischen Wiener Neustadt und Wien Meidling werden umgeleitet. Mit Verspätungen von 15 bis 20 Minuten ist zu rechnen, heißt es seitens der ÖBB.



Die Einschränkung dauert bis Montag 16. April bis zum Betriebsschluss.

Reparaturarbeiten weiter im Gange

Wie berichtet, waren drei Güterwaggons am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Fahrt Richtung Süden in Brand geraten, der Zugführer hatte in Pfaffstätten (Bezirk Baden) angehalten. Dutzende Feuerwehrleute standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Flammen zogen Anlagen (Oberleitung, Weichen, Oberbau) in Mitleidenschaft. Über die Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. Die Reparaturarbeiten sind im Gange.

Nähere Informationen erhalten Sie laut ÖBB beim ÖBB-Kundenservice 05-1717, unter streckeninfo.oebb.at bzw. oder auf Scotty.

(wes)