Summer-Feeling! Jetzt startet die Freibad-Saison

Platsch! Bei Temperaturen knapp unter 30 Grad zeigt sich der April dieses Wochenende sommerlich. In den Freibädern Niederösterreichs laufen die Vorbereitungen also auf Hochtouren.

Umfrage Gehen Sie gerne schwimmen? Ja, sehr gerne sogar.

Naja, es geht so.

Nein, eigentlich überhaupt nicht.

Ich weiß es nicht.

Frühstarter ist mit heute, den 21. April das Florian-Berndl-Bad in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) – eigentlich hatte man den Saisonstart auf den Sonntag anberaumt, da sich das Wetter aber von seiner schönsten Seite zeigt, wurde einen Tag vorverschoben.

Openings am 28. April und 1. Mai

Eine Woche darauf, am 28. April zieht das Citysplash in Sankt Pölten nach, ebenso wie das Akademiebad in Wiener Neustadt. Im Strandbad in Klosterneuburg findet der große Sprung-Flashmob mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager statt.

Am 1. Mai geht es dann in Klosterneuburg richtig los, ebenso wie im Thermalstrandbad Baden und vielen anderen Freibädern in Niederösterreich.



(nit)