Täter schossen Türe von Rot Kreuz-Dienststelle ein

Böse Überraschung für die Mitarbeiter des Rot Kreuz-Standorts in Klosterneuburg bei Dienstantritt nach den Weihnachtsfeiertagen: Unbekannte Täter wüteten in der Hundskehle und schossen die Eingangstüre zum dortigen Schulungszentrum mit einem Stein ein. Das Glas zerschellte in Folge in winzige Splitter.

Bezirksstellen-Leiter Thomas Wordie (Bild: Rotes Kreuz Niederösterreich) Bezirksstellen-Leiter Thomas Wordie (Bild: Rotes Kreuz Niederösterreich)

Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter und selbst Ausbildner, ist verärgert: "Es ist schade, dass es Menschen gibt, die mutwillig Gegenstände zerstören und damit Kosten und Arbeit verursachen, während andere ihre Freizeit für die Gesellschaft investieren."

Es wurde umgehend Anzeige erstattet.





(nit)