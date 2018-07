Täter setzte 2 Babykatzen in Schachtel aus - gerettet

Rettung im letzten Moment in Amstetten: Zwei weiße Babykatzen (rund acht Wochen alt) wurden in einer Schachtel in der Eggersdorferstraße ausgesetzt. Im Karton lagen drei Futterschalen, eine aufmerksame Dame entdeckte die Katzerl, schlug Alarm.

„Wir hoffen, dass nicht noch eine dritte Katze in der Schachtel war und vielleicht in den Bach gefallen und ertrunken ist“, zeigt sich Egon Kuttner vom Tierschutzverin Ybbstal verärgert.

Nachdem der für die Region zuständige Tierschutzverein Amstetten die Katzen nicht aufnehmen konnte, wurde der Tierschutzverein Ybbstal verständigt.

Claudia Schartmüller, ehrenamtliche Mitarbeiterin, holte die Katzerl ab, sie wurden vom Tierarzt versorgt und erholen sich nun liebevoll beim Tierschutzverein.

Kuttner bittet um Hinweise nach dem Täter: "Wir ersuchen um Hinweise aus der Bevölkerung, möglicherweise hat jemand etwas gesehen, was auf die Spur des Täters führen könnte. Vielleicht kann auf Grund des Postzettels auf der Schachtel ein Rückschluss auf die möglichen Täter gemacht werden."

Und weiter: "Bei dieser Gelegenheit bittet der TSV Ybbstal um Unterstützung aus der Bevölkerung (Spenden für Katzenfutter), um die vielen Tiere, die derzeit unsere Pflegeplätze füllen, versorgen zu können."

Spendenkonto TSV Ybbstal: Volksbank Aschbach,

IBAN: AT82 4715 0271 9144 0000, BIC: VBOEATWWNOM



(wes)