Tanner: "Griff ins Regal ist Volksabstimmung"

"Heute“: Höchste Qualität und kleinster Preis gehen laut Ihnen niemals zusammen, Sie treten offen gegen eine Verramschung der Lebensmittel auf. Was raten Sie den Konsumenten in NÖ?

Klaudia Tanner: Die Kunden sind unsere stärksten Partner. Sie entscheiden, was gekauft wird und was nicht. Jeder Griff ins Regal ist somit eine tägliche Volksabstimmung.

Umfrage Kaufen Sie lieber im Supermarkt oder beim Bauern? Beim Bauern direkt natürlich, was für eine Frage.

Eher beim Bauern.

Ich würde gern ab Hof einkaufen, nur kann ich es mir nicht leisten.

Im Supermarkt natürlich.

Weder noch.

Klaudia Tanner (geboren 1970 in Scheibbs) ist Juristin und Politikerin (ÖVP). Seit 2011 ist sie Direktorin des niederösterreichischen Bauernbundes und seit März 2017 auch stellvertretende Landesparteichefin der ÖVP Niederösterreich. Klaudia Tanner gilt als echte Macherin und als einer der fähigsten Politiker des Landes.

„Heute“: Nämlich ob die Bauernschaft in Niederösterreich eine Zukunft hat oder nicht?

Tanner: Das hat die Gesellschaft mit ihrem Kaufverhalten zu entscheiden. Wir Bauern haben aber alle Asse in der Hand, weil wir die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen. Es geht mir aber vor allem um Wertschätzung und in der Folge natürlich auch um Wertschöpfung.

„Heute“: Leben wir heutzutage im Überfluss?

Tanner: Ja, es wird zu viel weggeschmissen. Tatsache ist, dass in NÖ im Jahr genussfähige Lebensmittel im Wert von 300 € pro Haushalt weggeschmissen werden.

„Heute“: Am 28.1. sind Landtagswahlen – wie ist die Stimmung bei den Landwirten?

Tanner: Wir werden um jede Stimme rennen – das tut der Bauernbund das ganze Jahr, die ganze Legislaturperiode über.

(Lie)