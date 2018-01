Technik-Nachhilfe für die Generation 55 Plus

Die Technik schreitet rasch voran, aber nicht nur die heranwachsende Generation soll damit vertraut sein. Auch die Senioren wollen mit der Zeit gehen. YouTube, WhatsApp, Facebook und Co. müssen der Generation nicht verwehrt bleiben. Viele Aspekte moderner Technologien bringen Vorteile für alle Generationen.

Der IT-Experte Matthias Gröll aus Kottingbrunn (Baden) hat sich daher etwas für die Generation 55+ überlegt. "In der eigenen Familie und bei Gesprächen mit Patienten im Rettungsdienst habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen den Umgang mit Smartphones gerne beherrschen würden, jedoch nicht gerne in Gruppenkursen teilnehmen und auch ihre Kinder und Enkel nicht mit dauernden Fragen belästigen wollen. Daher biete ich geduldige, individuelle Hilfe im Umgang mit moderner Technik an."

Er feiert bereits erste Erfolge: Die ersten Kunden tauschen schon mit Begeisterung Fotos und Nachrichten über ihr Smartphone mit ihren Enkeln und Freunden aus.

Matthias Gröll (26), hauptberuflich in der Softwareentwicklung tätig, hat sich deshalb Ende 2017 in Kottingbrunn als IT-Dienstleister selbstständig gemacht.



(hot)