Techniker steckten in 52 Meter hohem Silo in Lift

Alarm in aller Herrgotts Früh um 4.50 Uhr in Waidhofen an der Thaya: Zwei Techniker steckten im Lift eines 52 Meter hohen Getreidesilos fest. Die Männer waren gerade auf das Dach des Gebäudes unterwegs gewesen, um Reparaturarbeiten an einem Mobilfunk-Sendemasten durchzuführen.

Für die zu Hilfe gerufenen Florianis bedeutete der Einsatz vor allem eines: Morgensport. Um nämlich in den Triebwerksraum des Aufzuges zu gelangen, mussten sie erst in das oberste Stockwerk des Silos. Heißt: Hunderte Stiegen in voller Einsatzmontur.

Dort angekommen, wurde die Kabine abgesenkt und die beiden Techniker aus dem Lift befreit.





(nit)