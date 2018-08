Teenie-Gang brach in Café, Trafik und Pizzeria ein

Seit Freitag war ein 13-Jähriger, der in einer sozialen Einrichtung im südlichen Niederösterreich lebt, abgängig. Während sich die Betreuer sorgen machten, zog der Bursche viele Kilometer entfernt eine Spur der Verwüstung durch Groß-Siegharts und Dietmanns (Bez. Waidhofen/Th.).

Er brach zuerst in eine Pizzeria, ein Café und eine Trafik in Groß-Siegharts ein indem er die Scheiben von Fenstern und einer Eingangstüre einschlug. Dafür dürfte er einen gestohlenen Nothammer eingesetzt haben. Im Inneren ließ er jeweils Bargeld, Feuerzeuge und Zigaretten mitgehen, richtete hohen Schaden an.

In der Nacht auf Dienstag folgte der letzte Coup: In Dietmanns brach das Früchtchen kurz vor 3 Uhr mit zwei Mitbewohnern (13, 14) in ein Café-/Friseurgeschäft ein. Die Polizei wurde alarmiert, ein Diensthund durchsuchte das Lokal und führte die Beamten auch gleich auf die richtige Spur. Wenig später wurden die beiden Komplizen gefunden, sie hatten einen Rucksack mit Diebesgut bei sich und packten bei der Einvernahme aus.

Der 13-jährige mutmaßliche Haupttäter hatte sich da schon aus dem Staub gemacht, er konnte aber von Beamten in Wien aufgegriffen werden und zeigte sich geständig. Auch er hatte Diebesgut bei sich. Alle drei wurden schließlich von einem Betreuer abgeholt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)