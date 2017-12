Teurer Spaß: Mehr als 700 Euro für Rausch im Spital

Das Jahresende rückt näher und mit ihm berauschende Feste und Partys. Da kann es schon einmal passieren, dass das ein oder andere Gläschen zu viel getrunken wird. Allzu oft sollte man den Boden einer Flasche aber trotzdem nicht erkunden, denn ein deftiger Rausch kann auch sehr belastend fürs Börserl werden.

Landet man nämlich mit einem gediegenen "Fetzen" im Krankenhaus, übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht und das bedeutet man zahlt aus eigener Tasche durchschnittlich zwischen 600 und 900 Euro pro Kalendertag Aufenthalt - weitere Behandlungen sind noch nicht inbegriffen. Checkt man abends nach 22.00 Uhr im Krankenhaus ein und bleibt bis zum Morgen, wird es richtig teuer. "In so einem Fall kommt man auf zwei Kalendertage und zahlt mindestens 1.200 Euro", so Reinhold Wipfel, Sozialrechtsexperte der AK Niederösterreich. Zahlen müsse die Krankenkasse laut Entscheidung des Obersten Gerichtshofes erst, wenn eine fortgesetzte Beobachtung erforderlich sei.

Wir sagen: um das Geld lieber in einem noblen Hotel übernachten, als im Krankenhaus und wünschen einen rauschfreien Rutsch ins neue Jahr!

(Ros)