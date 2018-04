Tiefe Schnitte: Bub (3) stürzte in Brunnenschacht

Ein Besuch im Park endete für Vater (36) und seinen 3-jährigen Sohn am Wochenende in Mödling mit einem ordentlichen Schock. Der Kleine tollte auf der Wiese herum, stieg dabei auf einen Metalldeckel neben der Brunnenpumpe. Der verrutschte und der Bub fiel in den Schacht.

Der Vater bemerkte den Unfall sofort und zog den Kleinen aus dem 1,85 Meter tiefen Schacht. Der 3-Jährige zog sich laut "NÖN" eine tiefe Schnittwunde am linken Fuß sowie am Kopf zu und musste ins Mödlinger Spital gebracht werden. Weil auch eine Sehne in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste der tapfere Bub operiert werden.

Der Fall wurde bei der Polizei gemeldet, die Feuerwehr sicherte den Brunnenschacht provisorisch ab. Mittlerweile ist er wieder fest verschlossen.

(min)