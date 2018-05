Tierarzt verkauft an Polizei Palmkakadu um 130.000 €

Ein ganzes Nest an schrägen Vögeln konnten Polizisten und Zollfahnder am Freitag in NÖ (Wr. Neustadt) ausheben. Die Hauptdarsteller dabei: Ein dubioser ukrainischer Tierarzt (26) mit Wohnsitz in Litauen, ein Schwede, eine Österreicherin aus Zwerndorf, zwei extrem seltene Palmkakadus, zwölf Paradiesvögel sowie zwei Buckel aus Tschetschenien.

Der Palmkakadu oder Arakakadu (Probosciger aterrimus) ist eine Papageienart. Unter den rezenten Arten der Kakadus ist diese Art die erste, die sich von den Urahnen der Kakadus in Australien abgetrennt hat.Der Palmkakadu ist der einzige Vertreter seiner Gattung. Charakteristisch für den Palmkakadu ist das schwarze Federkleid, der ungewöhnlich große Schnabel und die nackte Gesichtshaut. Der Geschlechtsdimorphismus ist nur schwach ausgeprägt (Quelle: Wikipedia).

Schräge Bande verhaftet



Die internationale Bande hatte sich auf das illegale Business mit exotischen Tieren zu Luxusautopreisen spezialisiert. Über den Kontaktmann des Ukrainers hatten verdeckte Ermittler einen Scheinkauf eines Palmkakadus um 130.000 € arrangiert (Anm.: je nach Größe, Alter, Zustand werden Palmkakdus zwischen 10.000 und 100.000 Euro und darüber gehandelt). Bei der Übergabe im südlichen NÖ wurde Stanislav H. (26) und zwei Komplizen festgenommen, zwei Kakadus und zwölf Paradiesvögel sichergestellt und artgerecht untergebracht.

Ukrainer, Schwede in Haft

Der Tierarzt und der Schwede wanderten in Haft (vorläufig der Arzt in Korneuburg, der Schwede in St. Pölten), die Zwerndoferin wurde angezeigt. Heute soll der Tierarzt nach St. Pölten überstellt werden, sein Anwalt Wolfgang Blaschitz: „Beim Preis von je 130.000 € pro Kakadu musste ich auch zwei Mal hinschauen. Heute werde ich meinen Mandanten in U-Haft aufsuchen.“

