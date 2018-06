Tierpark verfüttert lebende Haserl an Raubtiere

Zwei Tierpflegerinnen und der Chef eine Zoos in NÖ mussten am Dienstag am Landesgericht in St. Pölten wegen Tierquälerei auf die Anklagebank.

Umfrage Tierparkchef wegen Tierquälerei vor Gericht - richtig? Natürlich, Lebendtier-Fütterungen sind verboten.

Eher ja.

Bitte am Boden bleiben - die Natur ist manchmal grausam.

Die Lehrlinge (damals 17, 18) hatten lebende Kaninchen an Luchse und Wölfe verfüttert (dazu gibt es auch ein Video). Die Order soll vom Chef persönlich gekommen sein. Der Grund: zu viele Haserl im Zoo. Eine Pflegerin hatte Mitleid mit den Kaninchen und schaltete schließlich die Behörden ein, dann begann die Polizei zu ermitteln.

Der Geschäftsführer zu „Heute“: „Natürlich kam keine Anweisung von mir. Lebendtierfütterung sind verboten. Die Pflegerin war unzuverlässig, fütterte zu wenig, falsch oder gar nicht. Sie wurde drei Mal verwarnt und dann entlassen. Also ich halte das für einen ein Racheakt.“

Eine Pflegerin bekam eine Diversion (1 Jahr Probezeit), der Prozess gegen den Geschäftsführer und die andere Frau wurde vertagt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(Lie)