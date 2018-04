Tobias (13) vermisst: Kontakt zu Drogen-Milieu?

Verzweifelte Suche nach einem 13-jährigen Schüler im südlichen Niederösterreich und in Wien: Tobias R. hatte am 23. März die elterliche Wohnung im Bezirk Baden verlassen, wird seither vermisst ("Heute" berichtete).

Die Mutter von Tobias macht sich große Sorgen um ihren Sohn und hatte Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Befürchtung ist groß, dass sich der 13-Jährige mit den falschen Freunden abgibt und in einer Clique im Suchtgiftmilieu drinnen hängt. Er könnte sich deshalb direkt in Wien oder im Umland aufhalten.

Zuletzt war Tobias am 1. April am Bahnhof Mödling gesehen worden, dann verliert sich die Spur. Beim Verschwinden trug er eine Adidas-Jacke mit Rapid-Logo und blaue Jeans, er ist 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze, braune Haare – Hinweise zu Tobias bitte an jede Polizeidienststelle.

