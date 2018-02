Tochter von Bürgermeister begeistert im TV

Bei "Klein gegen Groß", der ORF-Show mit Kai Pflaume, fordern junge Talente die erwachsene Konkurrenz zu einem Duell heraus. Diesmal unter den Herausforderern: Stella (10), die Tochter von Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner. Sie lud in der gestrigen Übertragung "Fack ju Göhte" Schauspielerin Karoline Herfurth zum Battle. Die Aufgabe: in 90 Sekunden so viele "Pike-Ups" wie möglich auf einem Skateboard zu schaffen. Bauchmuskeln und Ausdauer waren gefragt.

Pike-Ups auf dem Skateboard:



In der Liegestützposition legt man die Füße auf ein Skateboard und zieht dieses so nahe zu den Armen heran, dass man kopfüber auf dem Board steht. Danach schiebt man das Board wieder zurück in die Ausgangsposition.

Karoline Herfurth, selbst einmal Kinderartistin im Kinderzirkus Cabuwazi, stellte sich der Herausforderung und lieferte sich ein spannendes Duell mit dem Powergirl. Sie meisterte die Aufgabe zwar ebenso bravourös wie Stella, schaffte am Ende aber nicht so viele Wiederholungen. Der Sieg ging mit 130 : 100 an die starke Gänserndorferin. Belohnt wurde sie mit einem "Meet and Greet" mit ihrem Beauty-Idol Bianca Heinicke von Bibi's Beauty Palace, die ihr direkt vor Ort zum Sieg gratulierte.

In der Show spaßte Papa René Lobner noch: "Ich habe ja irgendwie immer gehofft, sie würde sich mal für Ballspiele interessieren - geworden ist es dann aber doch die Turnerei". Und wie sehr ihr dieses Gebiet liegt, hat Stella ja gestern eindeutig bewiesen.

(Ros)