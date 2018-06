Tod am Schneeberg: Trauer um Ex-Vizeortschef

Der tragische Tod des ehemaligen Vize-Bürgermeisters von Pitten (Neunkirchen), Ludwig Osztavics, schockiert die Bucklige Welt: Wie berichtet, war der 70-Jährige am Samstag auf einer Tour am Schneeberg unterwegs, als er auf einer Höhe von rund 1.470 Metern am südlichen Grafensteig im Bereich des Saugraben über eine Felsstufe in die Tiefe stürzte.

Mann tot geborgen

Die alarmierte Bergrettung aus Reichenau an der Rax konnte den Mann gemeinsam mit dem Team des Rettungshubschraubers "Christophorus 3" nur noch tot bergen. Der Bergsteiger-Kollege des 70-Jährigen wurde mit der Polizei-Libelle per Tau gerettet.

In Pitten ist man aufgrund des tragischen Todes fassungslos. Osztavics engagierte sich jahrzehntelang in der Orts-SP, auch im Gewerkschaftsbund war der Ex-Vize-Bürgermeister tätig. Er war Gründungsinitiator des Musikschulverbandes und Ex-Aufsichtsrat der Geschützten Werkstätte Wiener Neustadt GmbH. "Er war ein toller Typ und immer für die Menschen da", so Ortschef Helmut Berger (SP) in einem ersten Statement.

(nit)