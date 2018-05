Tod von Ex-Bürgermeister: Ermittlungen gegen Arzt

Nach einem Autounfall am 1. Mai in der Toskana kam Werner Gössl, der schon seit einiger Zeit in Italien lebte, ums Leben – "Heute" berichtete. Der Wagen des ehemaligen SPÖ-Hollabrunn Bezirksvorstehers und Ex-Bürgermeisters von Nappersdorf-Kammersdorf war mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn kollidiert.

Der SP-Politiker konnte noch aus seinem Pkw aussteigen, brach jedoch kurz darauf zusammen, Reanimationsversuche scheiterten. Gössl erlag einem Herzinfarkt, der auch die Ursache für den Unfall war. Laut der toskanische Tageszeitung "Il Tirreno" wird jetzt gegen den behandelnden Arzt ermittelt.

Denn laut seiner Frau hatte Gössl bereits vor dem Unfall über Müdigkeit und Schmerzen geklagt, bekam mehrmals Besuch vom Arzt. Der verschrieb ihm zwar Medikamente, erkannte den Herzinfarkt aber womöglich nicht. Die Justiz prüft den Verdacht jetzt.

(min)