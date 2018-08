Todescrash mit Mädchen: Polizei sucht jetzt Zeugen

Wie berichtet, kam es auf der B10 zwischen Schwechat und Schwadorf am Montag gegen 7.30 Uhr zu einem fatalen Verkehrsunfall. Ein achtjähriges Mädchen kam dabei ums Leben – mehr dazu hier.

Ersten Informationen vom Vormittag zufolge, soll der Lenker, der 39-jährige Vater der Achtjährigen und einer zweijährigen Tochter, die ebenfalls am Rücksitz saß, einem Bagger ausgewichen sein, dabei kam es zur Kollision mit einem Baum.

Polizei sucht Lenker von weißem Kastenwagen

Wie sich der Unfallhergang genau zugetragen hat, wird auf Hochtouren ermittelt. "Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er im Zuge eines Überholvorgangs mit seinem Fahrzeug ins Straßenbankett auf der linken Fahrbahnseite gekommen und anschließend nach rechts ins dort befindliche Straßenbankett geschleudert sein. Dort dürfte er mit der rechten Seite des Fahrzeuges gegen einen dort befindlichen Baum geprallt sein, wobei sich die Achtjährige, welche rechts in hinten im Fahrzeug saß, tödliche Verletzungen zugezogen haben dürfte", heißt es seitens der Polizei am Montagnachmittag in einer Aussendung.

Doch ganz schlüssig ist offenbar noch nicht, wie es zu dem Drama kommen konnte, denn die Exekutive sucht nun nach möglichen Zeugen.

"Aufgrund des Verkehrsaufkommens müsste der Unfall durch mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein. Diese, sowie der Lenker eines weißen Kastenwagen, welcher sich im Nahbereich befunden haben dürfte, mögen sich zwecks genauer Unfallursachenklärung mit der Polizeiinspektion Schwechat-Wiener Straße unter der Telefonnummer 059133 3295100 in Verbindung setzen", bittet die Polizei.

