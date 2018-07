Tödlicher Crash: Trauer um jungen Fußballfan

Tragischer Unfall heute in der Früh gegen 6 Uhr im Bezirk Bruck an der Leitha ("Heute" berichtete bereits): Ein 27-Jähriger, vermutlich unter Drogeneinfluss, krachte mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw (mit gestohlenem Kennzeichen) in ein entgegekommendes Auto, dann in einen dritten Pkw.

Für den 27-jährigen Peter D. aus dem Bezirk Bruck kam jede Hilfe zu spät, der leidenschaftliche Dortmund- und Austria Wien-Fan starb noch an der Unfallstelle.

Drei Männer wurden mit teils schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Zwei Verletzte wurden mit den Helis Christophorus 3 und 9 nach Wr. Neustadt bzw. Wien-Meidling, einer mit dem Notarztwagen nach Eisenstadt gebracht. Ein vierter, leicht verletzter Mann, landete im Spital Hainburg.

Der 27-Jährige war ohne Lenkberechtigung mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und mit einem gestohlenen slowakischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Im Zuge der Erhebungen wurde festgestellt, dass er vor der Autofahrt Marihuana konsumiert haben dürfte. Im Fahrzeug wurden zudem Reste von Suchtmittel und Verwendungsmaterialien sichergestellt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)