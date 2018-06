Tödlicher Unfall: Auch Mutter der Lenkerin starb

Mit voller Wucht krachten am Freitagabend in Bergland (Bezirk Melk) zwei Autos ineinander. Wie berichtet, wollte eine 47-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Liezen kurz vor 18.00 Uhr von der Zufahrt des Berglandcenters in die Bundesstraße 1 einbiegen, übersah dabei den herannahenden Pkw eines 61-Jährigen.

Ärzte kämpften um Leben von Mutter

Die 47-Jährige erlitt bei dem heftigen Unfall tödliche Verletzungen, starb noch an Ort und Stelle. Ihre Mutter, die als Beifahrerin im Wagen gesessen war, musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital nach St. Pölten geflogen werden.

Dort kämpften die Ärzte um das Leben der 77-Jährigen – vergeblich. Die Blessuren der Seniorin waren zu schwer. Sie starb kurze Zeit später in der Klinik.

