Bezirk Gmünd 14. Juni 2018 21:10; Akt: 14.06.2018 17:23

Topf mit Fett brannte: 34-Jährige im Spital

Brandalarm in einer Küche im Bezirk Gmünd am Donnerstagvormittag: Das Fett in einem am Induktionsherd abgestellten Topf entzündete sich.